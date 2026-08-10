Путин призвал сохранять самобытность российских городов

Владимир Путин 10 августа встретился в Улан-Удэ с урбанистами, передает РИА Новости.

Президент заявил, что нужно поддержать желание молодежи жить и работать в родном населенном пункте. Также глава государства призвал сохранять самобытность российских городов, возводя в них новые объекты и интегрируя современные технологии.

Как отметил российский лидер, работа урбанистов очень важна. Специалисты, по словам президента, создают "картинки жизни эпохи".

Кроме того, Путин добавил, что Дальнему Востоку власти стараются уделять особое внимание. За последние годы многое сделано.