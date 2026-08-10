Тегеран выдвинул ультиматум Киеву за атаку на торговое судно

Киев должен компенсировать ущерб Тегерану за удар ВСУ по иранскому торговому судну в Каспийском море. В случае отказа украинской стороны Иран примет ответные меры, заявил официальный представитель МИД Эсмаил Багаи.

Иранский дипломат подчеркнул, что позиция Тегерана изложена четко. Иран не удовлетворили утверждения украинской стороны о том, что данный инцидент был непреднамеренным, приводит слова Багаи агентство ИРНА.

В Тегеране ранее заявили, что есть доказательства намеренного удара Украины по иранскому судну 25 июля. Иран намерен принять все необходимые меры, чтобы Украина ответила за свои действия.