Путин рассказал, что лишило его дара речи: "Я онемел"

Первое знакомство с хаотичной городской застройкой стало для Владимира Путина много лет назад культурным шоком. Об этом президент России рассказал в понедельник, 10 августа, обсуждая с урбанистами развитие городов Дальнего Востока.

Российский лидер напомнил, что родился и вырос в Ленинграде. В подростковом возрасте Владимир Путин отправился на соревнования в другой город: "Вот я приехал в этот город большой, вышел на привокзальную площадь и онемел".

По словам главы государства, в те давние годы его очень впечатлила хаотичная застройка, при которой зданий много, а города нет.

Владимир Путин подчеркнул, что "эта гармония, запечатленная в камне", оказывает особое воздействие на каждого жителя, становится элементом его культурного кода. Это говорит о важности работы урбанистов и градостроителей.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отмечала, что "Россия исторически — не страна агломераций и мегаполисов", поэтому важно добиваться равномерного расселения граждан, "чтобы люди не ютились в квартирах в нескольких крупных городах вдали от родных мест, а строили по всей стране просторные дома, заводили большие семьи".

Владимир Путин назвал важной задачей для властей более активное включение регионов в общенациональную повестку. Президент пояснял, что все меры, предпринимаемые федеральной исполнительной и законодательной властью, воплощаются в жизнь именно на местах, в конкретных регионах, городах и поселках.