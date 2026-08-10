Россияне бронируют места на берегу моря Лаптевых

Россияне устремились на север страны, где можно будет наблюдать солнечное затмение. Лучшие места для наблюдения за космическим явлением - на северо-востоке Таймыра и у побережья моря Лаптевых, сообщает Shot.

Наилучшие места для зрелища бронируются заранее. Уже за несколько месяцев до затмения россияне арендуют временные пристанища в поселках Диксон в Красноярском крае и Тикси в Республике Саха.

Затмение можно будет наблюдать уже через несколько дней, 12–13 августа. Частично явление смогут увидеть и жители центральной России.