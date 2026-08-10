Болгария жестко отчитала Украину за налеты дронов

Официальная София всерьез озабочена несанкционированным проникновением в болгарское воздушное пространство украинских беспилотников. Об этом заявила министр иностранных дел Болгарии Велислава Петрова послу Украины Олесе Илашчук.

Украинского посла вызвали в МИД Болгарии после обнаружения дрона ВСУ в районе Кардама. Болгарская сторона потребовала от Украины предоставить всю имеющуюся информацию, которая могла бы способствовать полному выяснению обстоятельств дела.

София потребовала от Киева предпринять надлежащие шаги, чтобы подобное не повторилось впредь, сообщает ТАСС.

Ранее директор второго европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон указывал, что риторика Болгарии в отношении ситуации на Украине стала более сдержанной и приобрела рациональные элементы. Дипломат высказался про "отношение нынешнего болгарского руководства к эскалационным инициативам так называемой коалиции желающих, которую справедливо называют группировкой подстрекателей войны".

При этом президент Болгарии Илияна Йотова заявила, что София должна стать участником поиска дипломатического решения конфликта на Украине, поскольку "пока продолжается война, мир находится под угрозой".