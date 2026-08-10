Состояние на миллиард и вторая семья: друг раскрыл тайны пропавшего в тайге Сергея Усольцева

Семья Усольцевых пропала 28 сентября прошлого года. Туристы ушли в поход и не вернулись. Супруги Сергей и Ирина с пятилетней дочерью Ариной и собакой Ладой отправились к горе Буратинка и исчезли.

Не известно, что произошло с Усольцевыми, почему они бесследно пропали. Изначально говорилось, что Ирина, Сергей и Арина могли сбежать из страны. Позже эксперты решили, что туристы вероятнее всего погибли.

Однако друг Усольцева Валентин Дегтерев убежден, что семья сбежала из страны. Он обратил внимание, что кто-то заходит на страницы Сергея в соцсетях, а также нашел сообщение Ирины, в котором она просила прощения и прощалась.

Мотивы бегства Валентин называет разные. Он даже раскрыл личные секреты Усольцева и рассказал, что у бизнесмена была тайная семья.

"И ребенок есть, взрослая девочка. Помимо всех его жен, у него еще и семья была, с которой он до самого последнего дня своего поддерживал отношения", — заявил Дегтерев, слова которого цитирует РЕН ТВ.

Пока неизвестно, живы ли Усольцевы или они давно погибли. Однако, по мнению Дегтярева, родственникам вскоре придется решать вопрос с наследством. Оказалось, Сергей был весьма обеспеченным человеком, его состояние оценивается почти в миллиард рублей.

В свою очередь член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов сообщил, что у Усольцевых могут возникнуть серьезные проблемы, если они на самом деле инсценировали исчезновение. За сам факт пропажи Ирине и Сергею ничего не грозит. "Согласно Конституции Российской Федерации, граждане России могут свободно перемещаться и делать это где и как они считают нужным", — пояснил Краснов.

Однако, если принять во внимание, что с Усольцевыми был маленький ребенок, который должен посещать общеобразовательные учреждения, Сергея и Ирину могут лишить родительских прав. Если следов семьи обнаружить не удастся, со временем всех членов семьи могут признать безвестно отсутствующими, а позднее — умершими.