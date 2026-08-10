Слухи об условиях сделки США с Ираном вызвали скандал в американском обществе

О полной победе над Ираном Вашингтон готовится объявить уже несколько недель. Трамп тянет время не просто так. Как пишет газета Wall Street Journal, президент США рассчитывает, что угрозы на Тегеран все же подействуют и тот наконец полностью откроет Ормузский пролив для коммерческого судоходства. В частных беседах с помощниками Трамп в таком случае якобы даже был согласен отказаться от заключения ядерной сделки.

"Однако добиться этой скромной цели теперь стало намного труднее. Иран резко повысил ставки. Он согласился снова пропускать торговые суда по водному пути, но взамен потребовал выплатить миллиарды долларов, вывести американские войска из региона и снять морскую блокаду", - говорится в материале.

На волне слухов, что США в обмен на открытие Ормуза готовы даже отказаться от ядерной сделки, в американском обществе скандал. Демократы напоминают, что до войны пролив и так был в свободном доступе для всех, а теперь получается, что из конфликта победителями выйдут лишь иранцы. И на фоне промежуточных выборов в Конгресс подобные утечки в СМИ очков администрации Трампа, а соответственно и республиканцам, не прибавляют. Это прекрасно понимают и в Тегеране.

"Переговоры с Оманом относительно правового механизма и управления Ормузским проливом с определением маршрута движения судов через него идут, и мы очень близки к соглашению. Но открытие Ормузского пролива зависит от других условий, включая компенсацию за нарушения Исламабадского меморандума со стороны США", - заявил Аббас Аракчи, министр иностранных дел Ирана.

Платить компенсацию Вашингтон, разумеется, не намерен. В интервью изданию Axios Дональд Трамп дал понять, что всегда готов усилить экономическое давление на Иран. И то, что он пока не подписывает приказ о новом военном наступлении, жест доброй воли: "Мы стараемся не привлекать к этому внимания. Мы ведем с ними лишь полупереговоры. Мы просто наблюдаем за Ираном, там огромная инфляция и нет денег. Военно-морская блокада США усугубила экономический кризис иранского режима. Это как шахматная партия".

Комитет по национальной безопасности парламента Ирана уже одобрил законопроект по управлению Ормузом. Судам США и Израиля запретят проход через пролив, а за перевозку грузов, связанных с еврейским государством, перевозчику будут грозить штрафы до 20% от стоимости товара. Серьезность намерений Исламская республика подтверждает, публикуя первые после атаки США кадры с Моджтабой Хаменеи. Опровергая все заявления американских и израильских СМИ о том, что ее новый лидер находится в тяжелом состоянии и, возможно, мертв.