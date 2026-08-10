МИД предостерег Украину и Молдову от провокаций в Приднестровье: "Расценим как нападение"

Россия расценит вооруженные провокации Киева и молдавских властей против Приднестровья как нападение на нашу страну. Об этом предупредил в понедельник, 10 августа, заместитель российского министра иностранных дел Михаил Галузин.

Как отметил дипломат, сейчас риски непосредственно вооруженных провокаций против Приднестровья оцениваются как невысокие, однако исключать их полностью нельзя.

Любые безрассудные действия будут трактоваться Россией в соответствии с международным правом как нападение и не останутся без решительного ответа, предупредил Галузин. Москва предпримет все надлежащие шаги для обеспечения надежной защиты находящихся в Приднестровье россиян, Оперативной группы российских войск и наших миротворцев, сообщает ТАСС.

Ранее вице-премьер Молдавии по реинтеграции Валерий Киверь заявил, что Кишиневу придется обсуждать с Россией вывод Оперативной группы российских войск из ПМР. Политик воздержался от конкретики по срокам, но отметил, что "это двусторонняя российско-молдавская проблема".

Тем временем президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский рассказал "Известиям", что уже свыше 60 тысяч жителей ПМР подали заявления на получение российского гражданства в упрощенном порядке. Политик заверил, что "всё будет решено в интересах людей". При этом примерно из полумиллиона жителей частично признанной республики паспорт России имеют уже около 220 тысяч.