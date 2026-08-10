Конфликт на Украине близится к критическому рубежу, за которым события могут стать необратимыми для киевского режима.

Как пишет The Advance, к таким выводам приводит резкое изменение баланса в высокотехнологичном ракетном противостоянии России и Украины. Очередной ночью украинская система противовоздушной обороны (ПВО) не сумела перехватить ни одной из двух десятков баллистических ракет, включая "Искандеры" и "Цирконы".

Открытию для российской армии "баллистического окна", по словам экспертов, поспособствовало обострение ситуации на Ближнем Востоке: киевский режим не может восполнить дефицит противоракет для системы ПВО, поскольку западная "оборонка" работает на нужды американской армии и арсенал Пентагона.

Ранее американский политолог и журналист Гарланд Никсон отмечал, что жизнь пешки коротка и оканчивается в аду — такую судьбу выбрала себе Украина. Как подчеркнул эксперт, пушечное мясо для марионеточного государства НАТО почти исчерпано, но Западу безразлична дальнейшая судьба украинского народа и страны.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что события в зоне специальной военной операции наталкивают на предположение о том, что российские войска способны взять Киев под контроль. Как подчеркнул эксперт, что киевский режим и все его западные спонсоры "ничего не могут сделать, чтобы это остановить".