Лере Кудрявцевой на заграничном курорте выдрали волосы: вот что произошло

Лера Кудрявцева с дочкой и подругами покинула Россию. Телеведущая в большой компании отправилась в Сен-Тропе.

В поездке Кудрявцеву сопровождают дочь Маша, сестра Оксана Жукова и несколько подруг. В женской компании Лера решила отдохнуть на элитном курорте, а заодно отметить день рождения наследницы. 9 августа Маше исполнилось восемь лет.

В честь праздника ведущая шоу "Секрет на миллион" организовала пиратскую вечеринку. Сама Лера предстала в обрезе подружки Джека Воробья. Кудрявцевой сделали прическу с разноцветными прядями. Руки артистки покрыли смываемыми татуировками. Выглядела она устрашающе.

Однако после вечеринки Лера столкнулась с проблемой. Снять накладные косички и пряди без потерь не удалось. "Рассказываю ситуацию. Кое-как сейчас сняли мне все эти косички, которые были вплетены в гели, в лаки. Выдрали мне волосы", — пожаловалась Кудрявцева.

Ранее Лера хвасталась, что впервые за 10 лет позволила себе взять отпуск больше чем на месяц. "Господи, я наконец-то реально отдохнула! Вот прямо умышленно себе сделала такой отпуск, отказалась от работы, корпоративов — от всего, чтобы просто отдохнуть", — поделилась телеведущая.