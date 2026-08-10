Мощное землетрясение произошло в Колумбии

Сильное землетрясение магнитудой 7,4 произошло в Колумбии. Его ощутили жители по всей стране - от столицы Боготы до приграничных с Венесуэлой районов.

В городе Кибдо разрушены как минимум три здания. Спасатели и местные жители ведут поиск людей, которые могли оказаться под завалами. Серьезный ущерб нанесен и городу Перейра. Нарушена работа несколько аэропортов. Национальная служба управления рисками стихийных бедствий сообщила, что угрозы цунами на тихоокеанском побережье Колумбии нет.

В соседней Венесуэле в конце июня произошло землетрясение такой же мощности, в результате которого погибли более 6 тысяч человек.