Москвичам рассказали, каким будет бабье лето

Классическое бабье лето ждет жителей Центральной России в сентябре. Об этом рассказал в понедельник, 10 августа, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Как уточнил метеоролог, прогнозируется среднемесячная температура воздуха примерно на полтора-два градуса выше нормы с дефицитом осадков в 20-40%.

Ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина, в свою очередь, отметила фактическое завершение купального сезона в Москве и Подмосковье. Как пояснила эксперт, температура воды в Москве‑реке держится на уровне 22-23 градусов, но больше она прогреваться не будет: ночи становятся холоднее, а продолжительность дневного прогрева сокращается, сообщает РИА Новости.

Ранее Евгений Тишковец заговорил про бабье лето, анонсируя скорое наступление осени. Метеоролог напомнил народное выражение: "Август пришел — свое лето забрал". Жаркие дни в начале последнего летнего месяца Тишковец назвал последним поклоном лету, пояснив, что теперь остается только ждать лета "бабьего".

Между тем "желтый" уровень погодной опасности объявлен в Московской области на вторник, 11 августа, из-за грозы. Как следует из прогностической карты предупреждений на официальном сайте Гидрометцентра России, в Подмосковье ожидается кратковременный дождь, в отдельных районах — гроза и усиление ветра до 15 метров в секунду.