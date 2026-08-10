Путин рассказал, каким должен быть общественный транспорт в России

Владимир Путин 10 июня провел заседание Госсовета по теме развития общественного транспорта, передает РИА Новости.

Президент констатировал, что проблем в этой сфере пока достаточно.

По словам главы государства, транспортное обслуживание должно быть организовано с учетом запросов жителей. Это в особенности касается многодетных семей и их запросов.

Как подчеркнул российский лидер, поездки на общественном транспорте должны быть безопасными и доступными. И одно только обновление автопарка не гарантирует удобное обслуживание.

Путин призвал активнее использовать возможности искусственного интеллекта для повышения эффективности работы.

Среди лидеров по организации удобного общественного транспорта президент назвал Москву, Нижний Новгород, Челябинск, Омск. Также глава государства призвал расширить направления использования целевых субсидий для регионов.

Сфера пассажирских перевозок в регионах остается наиболее уязвимой в плане финансирования, добавил президент. Он призвал навести порядок в обеспечении транспортных перевозок. По словам главы государства, в этой сфере до сих пор попадаются полукриминальные недобросовестные структуры.