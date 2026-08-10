В результате атаки украинских беспилотников на Нижнекамск пострадали 78 человек. Уточненные данные приводит в понедельник, 10 августа, глава Татарстана Рустам Минниханов.

Как рассказали в пресс-службе Минниханова, 25 раненых при налете дронов ВСУ госпитализированы.

Подтверждена гибель 13 человек, в их числе — один гражданин Таджикистана и граждане Узбекистана. Глава Татарстана направил соболезнования президентам этих республик, подчеркнув, что россияне разделяют с ними боль невосполнимой утраты.

Власти Татарстана выплатят членам семей погибших в результате атаки БПЛА на Нижнекамск по 2 миллиона рублей. Пострадавшим, здоровью которых был нанесен тяжкий или средний вред, выплатят по 600 тысяч рублей. При легком вреде здоровью выплата составит 300 тысяч рублей на человека.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва призывает международные структуры дать жесткую оценку террористическим ударам ВСУ и осудить очередные гнусные атаки укробандеровцев. Молчание после этих зверских преступлений будет расценено как соучастие и поощрение новых атак.

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник подчеркивал, что "каждая оборванная жизнь, каждая искалеченная судьба мирного человека лежит на совести тех, кто дал нацистскому убийце в руки оружие, кто позволил им думать что возмездие за совершаемые ими преступления не наступит".

В ведомстве также заявили, что на фоне неудач и отступлений ВСУ на поле боя киевский неонацистский режим продолжает обращаться к тактике террора против мирного населения. Это сопровождается демагогическими рассуждениями главаря режима Владимира Зеленского в зарубежных турне и "открытых письмах" о якобы стремлении к миру.

Однако международные организации и другие страны безмолвствуют. В частности, ООН применяет двойные стандарты к преступлениям режима Зеленского. Исполняющая обязанности постоянного представителя России при всемирной организации Анна Евстигнеева указывала, что киевский режим продолжает играть с огнем, а ему в этом постоянно потакают.