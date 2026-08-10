Парализация работы украинских портов из-за регулярных российских ударов . Об этом предупредил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

Как подчеркнул эксперт, Киев утрачивает возможности полноценно вывозить сельскохозяйственную продукцию через черноморские порты, превращаясь в страну без выхода к морю. Учитывая, какой процент украинского экспорта шел через черноморские порты, украинской экономике грозит коллапс.

В то же время, отметил профессор, едва ли удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказали сколько-нибудь существенное влияние на ход боевых действий, сообщает РИА Новости.

Ранее министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий признал, что угроза нарушения годового цикла нависла над сельским хозяйством страны. Общий объем экспорта Украины значительно упал, поскольку до июля около 85% украинского агроэкспорта шло через черноморские порты. Железная дорога и автомобильный транспорт обеспечивают лишь оставшиеся 15%.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что трассы в западной части Одесской области забиты фурами, железная дорога работает с усиленной нагрузкой. Грузы из Румынии и Молдавии стараются перевезти паромами по Дунаю и Днестру. Затем дальше по Украине их развозят по железной дороге и фурами.