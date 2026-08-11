ПВО сбила около 400 дронов ВСУ в ночь на 11 августа над российскими регионами

Силы противовоздушной обороны отразили очередную воздушную атаку киевского режима на российские регионы. В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО сбито 396 дронов ВСУ, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что в период с 20.00 мск 10 августа до 8.00 мск 11 августа украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Орловской, Ростовской, Владимирской и Воронежской областей. Также вражеские дроны уничтожены над Калужской, Курской, Липецкой, Оренбургской, Рязанской, Тамбовской и Тульской областями, над Республикой Крым и Московским регионом.

Мэр Москвы ранее сообщил о работе ПВО в столичном регионе. Как написал Сергей Собянин в мессенджере "Макс", минувшей в сторону Москвы летело 237 БПЛА. Большая часть дронов ВСУ нейтрализована силами ПВО на дальних подступах к столице, 13 беспилотников сбито на подлете к мегаполису.