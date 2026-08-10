Самолеты-разведчики НАТО постоянно облетают границы Калининградской области, поскольку побаиваются оборонительной мощи региона. На это указал в понедельник, 10 августа, член думского комитета по обороне Андрей Колесник.

Как заявил депутат, комментируя появление Bombardier Artemis II вблизи Калининградской области, натовские самолеты "снимают обстановку, смотрят на наши возможности", так как осведомлены про способность региона защитить себя.

Колесник отметил, что "боятся — значит, уважают", а также понимают, что "вся матушка Россия всей мощью навалится на того, кто хотя бы посмеет косо взглянуть на Калининградскую область, а тем более проявить какие-то агрессивные намерения".

При этом политик подчеркнул, что наша страна никогда не агрессировала против Европы, в то время как "Европа давно себя ведет, как истеричная девушка с не совсем здоровой психикой" (цитаты по ТАСС).

Ранее губернатор региона Алексей Беспрозванных прокомментировал призывы главы МИД Литвы к НАТО атаковать российский эксклав. Калининградская область надежно защищена, поэтому любые враждебные действия встретят мощный отпор. Глава региона подчеркнул: только нездоровый человек может угрожать при том объеме сил, который защищает Калининградскую область.

В Сербии предупреждали, что Североатлантический альянс намеренно наращивает градус агрессивной риторики вокруг Калининградской области, чтобы спровоцировать Россию на военный ответ и представить его как нападение на НАТО. При этом в реальности разведывательные службы западных государств не подтверждают наличие непосредственной угрозы от России.