Минпросвещения раскрыло особенности обновленной программы по обществознанию

Новая школьная программа по обществознанию в России посвящена реальному устройству общества, государства, культурной политике и экономике. Об этом рассказал незадолго до начала нового учебного года министр просвещения Сергей Кравцов.

Как подчеркнул глава профильного ведомства, изучение обществознания в школе — одна из фундаментальных задач отечественной системы образования. Именно этот предмет учит школьников разбираться в социальных процессах, понимать законы и принимать обдуманные решения в повседневной жизни. Кроме того, обществознание помогает формировать гражданскую ответственность и любовь к Родине.

Чтобы помочь детям освоить эту дисциплину, в России за минувшие три года кардинально пересмотрели предмет: обновили предметные результаты, переработали программы, подготовили единые линейки учебников, ввели поурочное планирование.

С 1 сентября школьники в России начнут изучать обществознание по новым учебникам, цитирует Кравцова ТАСС.

Ранее председатель Российского военно-исторического общества (РВИО), помощник президента России Владимир Мединский отмечал, что в российских школах можно было бы объединить выпускные государственные экзамены по обществознанию и истории. По словам эксперта, он поддержал бы инициативу о таком объединении экзаменов при соблюдении "пропорции примерно 8-2 в пользу истории".

Тем временем Министерство просвещения включило литературу о специальной военной операции, Великой Отечественной войне и великих людях России в список произведений патриотической направленности для школьников. Указанный перечень делится на три возрастные категории: с первого по четвертый классы, с пятого по девятый классы, а также с десятого по одиннадцатый классы.