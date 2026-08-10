Госсовет по транспорту, встреча с урбанистами: главное из поездки Путина в Улан-Удэ

Всего неделю назад 13-летний Слава Казекин из Улан-Удэ во время финала Всероссийского конкурса "Большая перемена" пригласил Владимира Путина посетить республику. И вот президент в Бурятии.

У президента насыщенная программа. Темпы экономического развития Дальнего Востока уже в полтора раза превышают общероссийские. Во многом - благодаря специальным госпрограммам.

Именно развитие общественного транспорта – тема заседания президиума Госсовета. Три года назад глава государства поставил четкую задачу - 85% всего подвижного состава к 2030 году должна быть не старше нормативного срока эксплуатации.

Путин: "При этом понятно - одно только обновление парка не гарантирует удобное, качественное транспортное обслуживание. Необходимо, чтобы автобусы, троллейбусы, пригородные поезда ходили по расписанию. Поездки были безопасными и доступными по цене. При организации транспортного обслуживания нужно исходить из запросов жителей. И обязательно учитывать нужды многодетных семей. Например, по опросам ОНФ больше всего жалоб на нарушение расписание маршрутов. То автобусы идут друг за другом караваном. То их приходится ждать часами".

Среди обсуждаемых тем - борьба с недобросовестными перевозчиками, безопасность, внедрение искусственного интеллекта, восстановление транспортного сообщения в новых российских регионах.

Путин: "В нашей стране есть примеры комплексного, по-настоящему прорывного, ориентированного на запросы жителей общественного транспорта. Здесь лидируют мегаполисы - Москва, Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск. Так, Москва и Московская область вместе реализовали проект трансформации старых пригородных электричек в наземное метро. Четыре центральных диаметра связали столицу и Подмосковье, улучшив транспортное обслуживание миллионов жителей. Сергей Семенович, вот эта единая транспортная система в Москве и Московской области очень эффективно работает. Люди это отмечают, москвичи это отмечают".

Сергей Собянин, мэр Москвы, председатель комиссии Государственного Совета по направлению "Государственное и муниципальное управление": "Вами было принято решение и дано поручение о формировании программы московского транспортного узла, потому что Московский транспортный узел - это не просто городской транспортный узел, через московский регион коридор проходят основные транспортные коридоры. Так исторически сложилось. И развитие центрального транспортного узла влияет в целом на перевозки в нашей стране".

Мэр Москвы Сергей Собянин в Госсовете возглавляет комиссию по направлению "Государственное и муниципальное управление". Опытом столица готова делиться с регионами – строительство метро, модернизация трамваев, которые еще совсем недавно считали "устаревшим" видом транспорта. По городу теперь колесит 3 тысячи экологичных электробусов, а на Большой кольцевой линии метро тестируют беспилотный поезд.

Собянин: "Помимо сложных, дорогостоящих решений в этой области, есть и вполне эффективные решения, которые практически ничего не стоят. Например, в Московском регионе создано около 500 километров выделенных полос, в которых приоритетным является общественный транспорт. Автобусы едут по расписанию - в приоритете перед личным транспорте. Это значит, что больше и больше людей перемещаются на общественном транспорте комфортно и в установленный срок".

На Дальнем Востоке по поручению президента еще в 2021 году для городов начали разрабатывать четкие стратегии развития – мастер-планы. Сейчас похожие программы уже подготовлены более чем для 2 тысяч населенных пунктов, в которых проживает 75% населения страны, отмечает Владимир Путин во время встречи с теми, кто создает комфортную городскую среду.

Путин: "Что принципиально - повысить качество и стандарты жизни миллионов людей. Поддержать желание молодежи остаться в родном городе. Связать с ним свое будущее. Для такой огромной территории, как Россия, допустить депопуляцию наших территорий нельзя. Поэтому нам нужно пройти между Сциллой и Харибдой. найти оптимальные решения".

Одно из таких – сделать города и села современными, сохранив при этом их самобытность. Ведь эта многоликая палитра - наше достояние.

Путин: "Всем хорошо известно - я родился и вырос в Ленинграде. И помню, как поехал на соревнования, будучи еще подростком. Не буду называть город. Довольно большой город. Вышел на привокзальную площадь и онемел. Я никогда не мог себе представить, что весть такие города. Вроде зданий много, а города-то нет. Просто какая-то застройка более-менее хаотичная. И я не сразу осознал, в чем дело. а дело в том, что я просто рос в Ленинграде. В центре города вырос. И только позднее осознал, насколько это важно. Вот эта гармония, запечатленная в камне. Она формирует образ мысли человека, формирует его определенный культурный код".

К обсуждению городских проектов важно привлекать жителей. Предложения от них подчас звучат самые неожиданные. Как пример – проектирование школьного сквера в Бурятии. А в Магадане, рассказывает заместитель директора местного краеведческого музея, буквально по его эскизам благоустроили местную набережную. Проект поддержала администрация города.

Путин: "Чиновников, как правило, все ругают. И по делу. Чиновники должны привыкнуть, что они работают. Их работа не для того, чтобы их хвалили, а нужно получать удовольствие от самого процесса, добиваясь результата для людей, для которых чиновники работают".

Архитектор Олег Шапиро пожаловался президенту – за искусство и литературу государственная премия вручается, а вот "застывшая музыка" вниманием обделена.

"Города героев" - название, которое Мария Скрябина из Якутии предложила использовать для пространств, объединяющих доступную среду, реабилитацию, маршруты памяти и мемориалы погибшим бойцам СВО.

Путин: "Название хорошее, подходящее. так оно и есть. Я уже об этом говорил и считаю это искренним. Они действительно герои. Одно дело говорить об этом, а другое дело находиться там, на ЛБС, когда пули свистят и дроны летают так, что головы не поднять. Нужно исходить из реалий, а реалии таковы. Они не просто воюют, а вперед идут каждый день".

С одним из таких героев – Дошибалом Мункожаргаловым - президент успел пообщаться в Улан-Удэ.

В рамках программы "Время героев" Дошибал уже объехал многие населенные пункты родной республики. По итогам поездок просьба к президенту – внести изменение в закон, чтобы муниципалитеты могли благоустраивать территории военных городков.

Путин: "Хорошо. Здесь проблема чисто нормативного характера. В Минобороны очень бережно относятся ко всему, что они контролируют. Очень неохотно расстаются с этим имуществом. Даже если, на первый взгляд, не нужны. Но идея хорошая. Переговорю обязательно с Министерством обороны".

По видеосвязи Владимир Путин дал старт работе нового горно-обогатительного комбината на Ермаковском месторождении бериллия. Его залежи здесь считаются крупнейшими не только в России, но и в мире. А развитие Бурятии президент отдельно обсудил с главой республики.