Мишустин рассказал об успехах проекта "Формирование комфортной городской среды"

Тема опорных населенных пунктов, которую Владимир Путин обсуждал в Улан-Удэ с представителями сферы планирования городской среды, стала приоритетной и на форуме "Развитие малых городов и исторических поселений". В нем принял участие премьер Михаил Мишустин. В этом году акцент сделан на развитие населенных пунктов приграничных и новых регионов.

Глава кабмина осмотрел выставку, на которой представлены результаты работы по их благоустройству. И пообещал, что правительство поддержит создание интерактивной "Карты героев", который нацелен на увековечивание памяти о защитниках СВО.

На пленарном заседании форума премьер рассказал, что за время реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" по всей стране благоустроено около 120 тысяч территорий - от дворов и спортивных площадок до парков, набережных и центральных площадей. Такие пространства делают города более комфортными для жизни.