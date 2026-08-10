Мишустин рассказал об успехах проекта "Формирование комфортной городской среды"

Тема опорных населенных пунктов, которую Владимир Путин обсуждал в Улан-Удэ с представителями сферы планирования городской среды, стала приоритетной и на форуме "Развитие малых городов и исторических поселений". В нем принял участие премьер Михаил Мишустин. В этом году акцент сделан на развитие населенных пунктов приграничных и новых регионов.
Глава кабмина осмотрел выставку, на которой представлены результаты работы по их благоустройству. И пообещал, что правительство поддержит создание интерактивной "Карты героев", который нацелен на увековечивание памяти о защитниках СВО.
На пленарном заседании форума премьер рассказал, что за время реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" по всей стране благоустроено около 120 тысяч территорий - от дворов и спортивных площадок до парков, набережных и центральных площадей. Такие пространства делают города более комфортными для жизни.
"Благоустройство – это не только внешнее преображение. Меняется качество жизни – повышается и предпринимательская активность, появляются и новые рабочие места. Более 30 тыс. создано рабочих мест за время реализации федерального проекта. Как отмечал Президент, комплексному развитию и обустройству нашей страны должна способствовать поддержка 2160 опорных населённых пунктов. Вместе с крупнейшими мегаполисами они призваны укрепить экономический и инфраструктурный каркас России. Глава государства поручил существенно повысить в них качество среды для жизни. Это стратегически важная задача, ведь там проживает почти три четверти наших граждан", - добавил Мишустин.