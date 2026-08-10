В Колумбии произошло самое мощное землетрясение за последние 10 лет

Трясёт так, что люди не в состоянии устоять на ногах. Сначала зазвенели стела, а потом начали ходить ходуном и стены, рассказывают жители Боготы. Столицу Колумбии тряхануло сильно. Но больше всего разрушений в городах Перейра и Манисалес. Обрушились дома, повреждены объекты инфраструктуры и исторические здания. Не дожидаясь спасателей, люди самостоятельно пытаются достать пострадавших из-под завалов.

Это было самое мощное в стране землетрясение за последние 10 лет. Магнитуда достигла 7,4, а очаг залегал на глубине 100 километров. Толчки ощущались не только в Колумбии, но и в соседних государствах – Эквадоре, Панаме и Венесуэле.

По официальным данным - погибших больше двух десятков. И, скорее всего, это число будет расти.

К разбору завалов подключились военные. На улицах много людей, в дома возвращаться опасно. По многим зданиям пошли трещины. Но главное - остается угроза повторных толчков. Колумбия находится в одной из самых сейсмически активных зон планеты, где сталкиваются плиты Наска и Карибская с Южно-Американской плитой. Предсказать точное время и место тектонического сдвига наука пока не может.

В конце июня Венесуэлу сотрясли два мощных землетрясения примерно такой же магнитуды - погибли 6 тысяч человек. Эти события - звенья одной цепи. И они вновь напоминают - в природа диктует свои правила.