Республика Корея пообещала не снабжать Украину оружием

Республика Корея по-прежнему привержена политике воздержания от поставок летального вооружения на Украину. В этом заверил высокопоставленный сотрудник южнокорейского Министерства иностранных дел.

Как сообщает Yonhap, чиновник напомнил, что Сеул всегда осуществлял поставки предметов военного назначения в строгом соответствии с внутренним законодательством. Оно прямо запрещает поставки летального оружия в страны, где идет военный конфликт.

При этом источник агентства подчеркнул, что Республика Корея поддерживает киевский режим в экономических и гуманитарных аспектах, включая энергетику, инфраструктуру, здравоохранение и образование. Также чиновник пообещал, что Сеул изучит предложения, связанные с восстановлением мира на Украине и ее реконструкцией.

В 2024 году президент Республики Корея Юн Сок Ёль изъявлял готовность рассмотреть отправку летального вооружения на Украину в зависимости от развития ситуации. Политик выказывал недовольство углублением отношений между Россией и КНДР, которые заключили соглашение о стратегическом партнерстве.

Также администрация южнокорейского лидера подтвердила получение от Вашингтона о разрешении ВСУ наносить удары американским дальнобойным оружием вглубь российской территории. В Сеуле подчеркнули, что США и Южная Корея в качестве союзников "могут при необходимости обменяться необходимым вооружением", но заверили, что пока эта тема не обсуждалась.