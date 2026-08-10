Выяснилось, вернется ли тепло в Москву после грядущего похолодания

Умеренно теплая погода в Москве, с которой 10 августа началась очередная рабочая неделя, сменится похолоданием. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Как уточнила эксперт, 11 августа в столице подойдет очередной атмосферный фронт атлантического циклона. На этом фоне возможен кратковременный дождь, но температура удержится на уровне 22-27 градусов.

За этим последует похолодание на несколько градусов. Четверг и пятница, 13-14 августа, окажутся самыми прохладными днями недели: ночью прогнозируется 7-12 градусов, днем — 16-21 градус, причем вероятен небольшой дождь.

Однако, по словам Паршиной, к выходным 15-16 августа распогодится: столбики термометров подрастут до 20-25 градусов, хотя местами возможен кратковременный дождь.

Одновременно с этим бархатный сезон медленно наступает на юге России, так как сильная жара спадает, а морская вода остается теплой для купания, рассказала метеоролог. Классическим бархатным сезоном для курортов является температурный режим в 23-28 градусов тепла днем и 17-20 градусов ночью, а температура морской воды должна составлять от 22 до 25 градусов, сообщает РИА Новости.

Психолог Нигар Алигаева предупредила, что не за горами период осенней хандры. По словам эксперта, накопленная за лето бодрость у россиян начинает сходить на нет в середине октября, однако хорошая погода способна сдвинуть эти сроки. При солнечной осени люди дольше ощущают бодрость и приподнятое настроение, цитирует Алигаеву ТАСС.