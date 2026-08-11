Собянин сообщил о 200 сбитых в Московском регионе дронах ВСУ в ночь на 11 августа

Силы ПВО Минобороны России отразили очередную попытку киевского режима устроить воздушную атаку на Москву. В течение ночи сбито более 200 украинских беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Как написал Собянин в мессенджере "Макс", в период с 20:30 мск 10 августа до 8:30 11 августа в сторону Московского региона летели 237 БПЛА. Мэр уточнил, что большая часть дронов ВСУ нейтрализована силами ПВО на дальних подступах к столице.

По данным Собянина, на подлете к Москве уничтожено 13 БПЛА. На местах падения обломков работают сотрудники экстренных служб.