Российская армия крушит важнейшие укрепрайоны противника в Запорожье

Мощные взрывы гремели этой ночью на территории Украины. Как сообщили в Минобороны, российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного базирования.

В Киеве поражены транспортно-логистические центры, задействованные в распределении товаров двойного назначения. Ещё одной целью стал металлургический комбинат "Запорожсталь", который работал на нужды ВСУ. Кроме того, прилёты зафиксированы в Николаевской и Днепропетровской областях.

В зоне спецоперации взламывают оборону ВСУ сразу в нескольких населённых пунктах на Запорожском участке фронта. Подробности - в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Тимура Абдуллаева (см. видео).