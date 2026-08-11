Семья борется изо всех сил: Зрители ТВЦ собирают средства на спасение 4-летней Леры

Героиня нашего следующего сюжета Валерия Смирнова - очень сильная и добрая девочка. В свои 4 года она мужественно борется со страшным диагнозом - острый миелоидный лейкоз. Выдержала курс высокодозной химиотерапии, несколько месяцев провела в клиниках. Болезнь настолько агрессивная, что действовать нужно срочно. Для выздоровления Лере нужна срочная трансплантация костного мозга. А прежде - еще один курс химиотерапии с применением специальных препаратов. Это единственный шанс на то, что организм девочки выдержит испытания. Но стоят лекарства почти 5 миллионов рублей. У многодетной семьи таких денег нет. Родители просят о помощи.

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Леры. Чтобы помочь, достаточно отправить смс на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Лечение нужно начать как можно скорее.

Редкие минуты счастья - Леруся смотрит не на капельницы и врачей, а на родных . Худенькая, прозрачная, лёгкая. Она изо всех сил обнимает любимых маму с папой, братьев. Знает: передышка будет короткой. Скоро опять в больничную палату.

Кроме плюшевого зайца Лере больше ничего с собой не нужно. Она сама уже как маленький доктор: с апреля буквально живет в клиниках, насмотрелась. Так что первичный осмотр и основные процедуры проводит вполне профессионально.

Леруся - третий, долгожданный ребенок в семье. Родилась абсолютно здоровой, росла веселой, подвижной, мечтая стать балериной. В этом году произошло непредвиденное: постоянный кашель, пневмония, анемия, переливание крови, температура за сорок. Из инфекционной больницы - в реанимацию. А затем онкологическое отделение и страшный диагноз — острый миелоидный лейкоз.

"Не верилось. Казалось, что не может быть. Что там путают. У нас просто двое детей. Два мальчика. Так хотелось девочку! Мою девочку. И вот так вот. Это очень агрессивный вид рака , он очень быстро развивается. То есть у нас нет времени вообще", - говорит мама Валерии Ольга Смирнова.

Семья борется изо всех сил. Мама постоянно в клиниках с Лерой. Та стойко переносит все виды лечения, включая сеансы химиотерапии. Её старший брат сидит с младшим, папа постоянно работает и думает только о любимой доченьке.

"Любые движения, какую кровь взяли, что врач сказал, то есть я максимально участвую . Мы разговариваем, обсуждаем. Находясь здесь или на работе, я все равно мысленно всегда там. Я знаю, что она у меня боец. Она хорошо всё переносит. Она прям сильная девочка. И я это вижу, и врачи это замечают", - говорит папа Денис Смирнов.

Острый миелоидный лейкоз - заболевание коварное. Развивается - быстро. Сопротивляется даже курсам высокодозной химиотерапии.

"Она очень плохо его переносила - температура, мы попали в реанимацию. Температура все выше и выше. Тоже уже не сбивалась. Врачи приняли решение срочно начинать второй блок. Но были переживания, что она его не переживет. Не вынесет, не выдержит", - говорит мама.

Лера выдержала. Но девочка слабеет с каждым днем. Весит уже как пушинка. Лекарства принимает одно за другим.

Врачи уверены: спасение есть. Лере срочно требуется трансплантация костного мозга. А перед ней - очередной блок высокодозной химиотерапии. Чтобы ребенок его перенес, требуются специальные сопроводительные препараты. Сильные, мощные и очень дорогие. Их общая стоимость почти 5 миллионов рублей! Семья в отчаянии.

"Мы не располагаем такими средствами. Мы многодетные. Пожалуйста, у кого есть возможность помочь в этой непростой ситуации, дать надежду моему ребенку на выздоровление..." - взывает мама.

Вещи собраны. Скоро опять в больницу. Братик Даня крепко обнимает сестренку. Смотрит в её голубые глаза. В них столько любви и веры. В то, что добрые и отзывчивые люди подарят ей главное — жизнь.

Времени у Леры очень мало, её силы на исходе, лейкоз прогрессирует. Лекарства нужны как можно скорее, и ваша помощь нужна прямо сейчас.

Сделать доброе дело просто - достаточно отправить смс на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет жить!

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810638040005611

Банк получателя платежа: ПАО Сбербанк г. Москва

БИК: 044525225

К/счет: 30101810400000000225

Назначение платежа: помощь на лечение Валерии Смирновой, программа 2625