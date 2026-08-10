Турция задумала передать Украине пусковые установки MLRS и ракеты ATACMS

Госдепартамент США уведомил Конгресс о намерении Турции передать Украине крупную партию вооружений американского производства.

Как пишут "Ведомости", речь идет про 12 пусковых установок M270 MLRS, 2524 неуправляемых ракет M26 с боевой частью DPICM и 47 000 203-мм артиллерийских снарядов M509A1.

Стоимость перечисленного оружия оценивается примерно в 255,9 миллиона долларов.

Госдепартамент объявил, что правительство Соединенных Штатов готово разрешить эту поставку. Причиной передачи американского оружия Киеву называют стремление Турции сократить запасы устаревшего вооружения, чтобы сосредоточить финансовые ресурсы на модернизации и обеспечении арсеналов.

Конкретные сроки передачи вооружения не приводятся, но предполагается, что это произойдет в ближайшее время.

В июле турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан заявил, что Анкара готова взять на себя военно-морской компонент гарантий безопасности для Украины в рамках потенциального мирного соглашения. По утверждению политика, уже имеется "общее понимание" этого вопроса с союзниками — их военно-морские силы ведут соответствующее планирование.

Одновременно с этим турецкие власти продолжают уверять в готовности способствовать скорейшему достижению мира на Украине через диалог и дипломатический процесс, предлагая Москве и Киеву свое посредничество.