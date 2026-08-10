Россиян предупредили об аномальной осени с мокрым снегом и штормами

Осень 2026 года может оказаться для россиян одной из самых непредсказуемых за последние десятилетия. Метеорологи прогнозируют наиболее заметные погодные изменения на Дальнем Востоке, Урале, в Сибири, в Северо-Западном и Центральном федеральных округах.

Как сообщает Общественная служба новостей, из-за резкого потепления воды в Атлантическом океане в сочетании с остаточным влиянием тихоокеанских муссонов холодные арктические воздушные массы раньше обычного начинают смещаться на юг, где сталкиваются с теплыми воздушными потоками.

Это ведет к продолжительным дождям, мокрому снегу, штормовым ветрам и резким перепадам температуры. Дополнительное влияние в крупных городах может оказывать эффект "теплового острова", поскольку здания, асфальт и бетон дольше сохраняют летнее тепло.

Ранее ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец предупреждал, что в свете общей неустойчивости климата зима-2026/2027 грозит оказаться чрезвычайно снежной, а "грядущий холодный сезон в общем-то будет очень насыщен влагой".

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов отмечал, что средняя температура декабря в России с каждым десятилетием будет увеличиваться. Это означает, что начало метеорологической зимы будет все дальше и дальше отступать от конца ноября, а теплый декабрь станет нормой для столичного региона.