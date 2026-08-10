Украинский МиГ-29 разбился в Одесской области. Об утрате истребителя стало известно в понедельник, 10 августа.

Как сообщает телеканал "Звезда" в своем MAX-канале, Воздушные силы ВСУ подтвердили происшествие с истребителем, который загорелся после пуска авиационной ракеты. При этом пилот успел катапультироваться.

В июле эксперты назвали серьезным ударом для Украины потерю украинской армией истребителей F-16, которые остаются одним из самых ценных видов боевых воздушных судов для ВСУ. Во время боевого вылета одна из таких машин разбилась вследствие некой нештатной ситуации.

При этом публикации о якобы создании на Украине секретной эскадрильи F-16, состоящей из украинских, американских и голландских пилотов, в Киеве назвали фейком. Никакого подразделения из американских и нидерландских ветеранов – участников операций на Ближнем Востоке и в Афганистане, в ВСУ нет, заверило командование украинских Воздушных сил.