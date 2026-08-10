Захарова уличила Киев в попытке вбить клин между Россией и дружественными странами

Киевские неонацисты целенаправленно били дронами по местам проживания и работы представителей дружественных нам государств, атакуя Нижнекамск. На это указала в понедельник, 10 августа, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Как подчеркивается в комментарии Захаровой на официальном сайте МИД России, своей атакой против не только россиян, но и граждан других государств Киев попытался вбить клин в братские отношения между нашими народами.

В Нижнекамске погибли восемь граждан Узбекистана и один гражданин Таджикистана, около 20 иностранцев получили ранения. Москва выражает искренние соболезнования родным и близким погибших, желает скорейшего выздоровления пострадавшим и призывает международное сообщество осудить варварские преступления укронацистов.

Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов направил соболезнования президентам Таджикистана и Узбекистана в связи с гибелью их сограждан при атаке ВСУ на Нижнекамск, подчеркнув, что россияне разделяют с ними боль невосполнимой утраты.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев распорядился направить в Россию специальную рабочую группу в связи с гибелью восьми граждан республики в результате удара БПЛА в Нижнекамске. В состав группы включены представители МЧС, МИД, Минздрава, Миграционной службы и других ведомств.