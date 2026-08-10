Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили с 8 до 20 часов понедельника, 10 августа, 215 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как уточняет Минобороны России в своем MAX-канале, дроны были сбиты и обезврежены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Тюменской, Челябинской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова, говоря про очередное бесчеловечное преступление киевского режима, указала: на объектах, которые были атакованы Вооруженными силами Украины, находились исключительно мирные люди. ВСУ намеренно и целенаправленно бьют по гражданскому населению.

При этом ООН применяет двойные стандарты к преступлениям режима Зеленского. Исполняющая обязанности постпреда России при всемирной организации Анна Евстигнеева подчеркивала, что киевский режим продолжает играть с огнем, а ему в этом постоянно потакают.