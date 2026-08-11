Дипломат Попов раскрыл истинное отношение Трампа к Зеленскому

Украина не сможет производить ракеты Patriot, Киеву отказали в лицензии. В частности, из-за опасения, что технология может оказаться в руках России. Эту информацию распространила британская Telegraph. Значительная часть оружия, которое передают Зеленскому западные союзники, оказывается на черном рынке. Боеприпасы для ПВО США и страны Евросоюза также решили придержать для себя.

Ситуацию вокруг Украины с ведущим программы "Событий. 25-й час" обсудил дипломат Вениамин Попов.

- Заявление турецкого МИД о том, что Анкара может выступить с миротворческой миссией в Черном море, это что — попытка показать мускулы или у них есть реальный план, реальные возможности и реальный ресурс для того, чтобы действительно выступить в роли миротворца?

- Нет, я думаю, что ресурсов нет. Это уже жизнь показала. Были уже встречи в Стамбуле. Но у Турции главная идея в том, чтобы получить свою выгоду и в то же время усилить свое влияние везде: в мире, в регионе и так далее. И надо отдать должное Турции, потому что все-таки - это единственная страна НАТО, которая не приняла антироссийских санкций. Мы продолжали торговать, а они получать наш газ и так далее. Мы строим там атомную станцию. Но это противоречивая позиция, они член НАТО. А тут появились сообщения, Госдеп сказал, что они на 300 миллионов продадут ракет Украине. Правда, турки быстро это опровергли, но, тем не менее, видимо, нет дыма без огня. Если они могут получить выгоду, они своего не упустят. И они очень активны везде, на постсоветском пространстве в том числе.

Кроме того, примерно год тому назад, как раз в сентябре, Пакистан подписал договор о сотрудничестве в области обороны с Саудовской Аравией. Это для Саудовской Аравии был очень важный момент, потому что Пакистан ядерная держава, и они прислали своих солдат, 10 тысяч почти, эскадрилью самолетов, если не одну, может быть, даже, и так далее. То есть саудовцы почувствовали себя лучше, потому что Иранская война идет, иранцы обстреливают и американские базы на саудовской территории. А сейчас к этому сделали тройственный пакт. Помимо Саудовской Аравии и Пакистана, присоединилась еще и Турция. Это мощные три суннитских государства. Ну, конечно, американцы запустили тезис о том, что это против шиитского Ирана, так сказать. На самом деле нет. У них у всех свои идеи есть. А Турция для того, чтобы повысить свой рейтинг, естественно. И они добиваются этого, фактически.

- Но при этом с миротворческими миссиями, инициативами, кто только не выступал. Да вспомним того же Трампа, который за сутки хотел украинский конфликт разрешить. Похоже, сейчас нет никакой силы, которая могла бы воздействовать на Киев и принудить его к компромиссу, к переговорам, а не к ультиматумам в адрес России. Америка увязла в иранской войне, и Трампу, похоже, сейчас просто не до того.

- Я думаю, что американцы, в общем-то, способны надавить на Киев. Потому что разведданные передают, передают оружие через европейцев. То есть, американцы могли бы, но... Они ищут свою выгоду. На сегодняшний день Трампу выгодно иметь какой-то успех. А сейчас мы обстреливаем так серьезно, поэтому Украина начинает чувствовать себя очень неуверенно. И это начинает ощущать и западный мир. У Трампа там есть разные крылья, есть ястребы, есть голуби, и если бы нормальные люди, голуби, взяли бы вверх, они бы сказали ему, что это единственный способ утвердить себя как миротворца, Впереди съезд Республиканской партии и выборы. Это чрезвычайное событие. Поэтому для него это было бы хорошее подспорье, чтобы утвердить себя действительно как миротворца. А у него дела плохо обстоят дома. Его все ругают. И эти ругают, и те, и даже в его движении MAGA тоже у него оппозиция есть. Они чуть ли не новую партию хотят сделать, основать. Поэтому у него, если бы кто-то более разумный был, он бы ему посоветовал: ты бы нажал на Зеленского. Он не любит Зеленского. Он вообще его не любит. Другое дело, что он терпит. Но он руководствуется только своей собственной выгодой. И американской. Поэтому надо утверждать, что это выгодно, прежде всего, Соединённым Штатам.