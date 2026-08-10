Британская радиостанция "из любопытства" похоронила короля Карла III

В Великобритании раскрыли причину появления новости о "смерти" короля Карла III, которая прозвучала в эфире радиостанции Radio Caroline 19 мая, — её сотрудник озвучил весть "из любопытства", а затем сбежал с рабочего места. Об этом сообщил британский медиарегулятор Ofcom, который опубликовал результаты расследования инцидента.

Как говорится в документе, работник включил заготовленную на случай кончины монарха запись, не осознавая, что она вышла в эфир и прервала текущую трансляцию. После этого на радио прозвучал национальный гимн, потянувший за собой 16-минутную тишину.

В это время до самого сотрудника дошло происходящее, он "запаниковал и покинул офис станции".

Только через полчаса радиостанция выдала опровержение о смерти короля. Как постановил Ofcom, Radio Caroline нарушила два пункта кодекса вещания — сообщила недостоверную информацию и не смогла быстро исправить ошибку. Виновнику переполоха сделали выговор.