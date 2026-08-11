"Вы поступили просто по-скотски": полет Анастасии Волочковой на Мальдивы не состоялся

Балерина Анастасия Волочкова не смогла улететь на Мальдивы — по её словам, всё из-за авиакомпании. О неприятной для нее ситуации артистка поделилась в соцсетях.

На кадрах она стоит прямо в аэропорту и гневно объясняет последовательность произошедшего. По словам Волочковой, она вместе со своим директором прибыла в аэропорт за полчаса до вылета и ожидала рейс около выхода. О начале посадки на борт никто не объявлял, уверяет балерина.

Когда она собиралась пройти на самолет, сотрудники аэропорта остановили ее и сказали, что посадка на него окончена, а борт уже давно улетел.

"А когда я спросила, где мой чемодан, мне сказали, что его давно уже сгрузили, <...> успели найти чемодан Волочковой и его спустить", — посетовала балерина, подчеркнув, что багаж она все еще не нашла, и, возможно, ей наврали.

В конце своей речи разгневанная артистка выразила разочарование авиакомпанией и пообещала, что всё равно улетит на Мальдивы.