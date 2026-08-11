Тихоокеанский флот отработал уничтожение бесбилотников условного противника

В рамках учений корабельные группы Тихоокеанского флота в Охотском море отразили атаки безэкипажных катеров и воздушных дронов условного противника.

Личный состав гвардейского ракетного крейсера "Варяг", большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев", корветов "Совершенный", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Громкий" для уничтожения дронов применил крупнокалиберные пулемёты и автоматы. А потом моряки открыли артиллерийский огонь по кораблям условного неприятеля. Все цели были поражены.