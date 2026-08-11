Число погибших при сильном землетрясении в Колумбии достигло 132

Число погибших при мощном землетрясении в Колумбии достигло 132 человек.

Еще 570 получили ранения, сообщает CNN со ссылкой на данные Колумбийской ассоциации региональных центров.

В пяти административных центрах страны объявлен красный уровень опасности, остановлена работа аэропортов. В стране действует режим национального бедствия.

Землетрясение в Колумбии произошло утром 10 августа. Толчки магнитудой 7,4 балла были зафиксированы в департаменте Чоко. Они ощущались в центральной и юго-западной частях Колумбии, а также в соседних странах.

В июне разрушительное землетрясение произошло в Венесуэле. По последним данным, погибли более 6 тысяч человек.