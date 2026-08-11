Первоклассникам ограничат время уроков до 35 минут

Продолжительность уроков у первоклассников в первой и второй четверти не должна превышать 35 минут.

С таким предложением выступило Минпросвещения. С января по май продолжительность урока увеличится на пять минут – до 40 минут.

Для учеников 2-11 классов сохраняется стандартная продолжительность - 45 минут, следует из методических рекомендаций ведомства, которые изучил ТАСС.

В классах, где обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), уроки не должны превышать 40 минут.

Ранее Минпросвещения разрешило учителям не задавать первоклассникам домашнее задание.