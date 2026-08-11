Волочкова выступила с заявлением после того, как ее не взяли на самолет до Мальдив: "Я вынуждена сказать правду!"

Балерина Анастасия Волочкова не смогла улететь на Мальдивы. Артистка обвинила в этом авиакомпанию. О неприятной для нее ситуации экс-прима Большого театра рассказала на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

"Дорогие друзья, честно скажу: беспредел! Нас не пустили на рейс... Мы сидели рядом с моим директором… Просто сидели в шаге от посадки! Понимаете? Ни посадки, ничего не объявляли. И вы знаете, я не успела, типа, за две минуты до окончания посадки, которую никто не объявил. А мой чемодан успели снять! Найти и снять!" - возмутилась Анастасия прямо в аэропорте.

Кроме того, сообщила Волочкова, авиакомпания якобы хотела ее "кинуть" на 300 тысяч рублей. "Хотя я заплатила им и так за мои билеты! Хватит наживаться на людях! Как не стыдно?! Мне эти уроды хотели еще аннулировать мои обратные оплаченные мной билеты! Я заплатила еще им деньги, чтобы не аннулировали. Наживка этой авиакомпании, которая считает себя монополистами, - дно! Я вынуждена была сказать правду!" - заявила балерина.

В заключение Анастасия пообещала, что все равно отправится на Мальдивы. Меж тем в Сети идут бурные обсуждения приключений балерины. Многие комментаторы, внимательно просмотрев видео, выложенные артисткой, высказали мнение, что Волочкова "выпимши" и "еле языком ворочает". Они предположили, что именно поэтому артистке и могли отказать в посадке на рейс.

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