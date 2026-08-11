ВС России нанесли групповой удар по объектам украинского ВПК

ВС России минувшей ночью нанесли групповой удар по объектам укратинского военно-промышленного комплекса. Основные цели – предприятия в Киеве и Запорожье, сообщили в российском Минобороны.

По данным военного ведомства, российские войска использовали высокоточное оружие наземного базирования и ударные беспилотники. Поражение целей подтверждают и украинские источники: по их информации, в Шевченковском районе Киева загорелось складское помещение. Удары пришлись также на район завода "Camozzi", склады Raben Group и логистический центр "Новой почты".

"Искандеры" и авиабомбы с УМПК поразили промышленные и инфраструктурные объекты во временно оккупированном Запорожье. Сильный пожар после российской атаки зафиксирован в Николаеве, сообщения о разрушениях поступили из Полтавской, Харьковской, Одесской, Херсонской и Сумской областей.