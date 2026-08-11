Трампа тайно вывезли из Турции из-за угрозы покушения со стороны Ирана

Секретную операцию по "спасению" президента США провели американские спецслужбы в Турции. Дональда Трампа тайно вывезли из Анкары на военно-транспортном самолете после саммита НАТО, опасаясь покушения со стороны Ирана, пишет The Washington Post.

Издание подчеркивает, что операция была организована на высоком уровне: о местонахождении Трампа не знали даже журналисты пула и некоторые сотрудники Белого дома. Все в делегации были уверены, что президент США находится с ними на "борту номер один".

Ранее сообщалось, что Израиль передал американской стороне развединформацию, которая якобы свидетельствует о намерении Тегерана организовать покушение на американского лидера. Сам Трамп после саммита НАТО в Анкаре заявил, что вылетел из Турции на старом сине-белом "борту номер один". Якобы он принял такое решение, чтобы дать военнослужащим на базе Милденхолл в Великобритании возможность посмотреть на новый самолет, переданный Катаром.