В Подмосковье подросток поджег АЗС: ему грозит суровое наказание

Подросток поджег заправочную колонку на АЗС в подмосковном городском округе Электросталь.

Полицейские установили, что 15-летний мальчик решился на преступление по указанию неизвестных. С ним связались в мессенджере и убедили, что одна из городских заправок принадлежит террористам, а деньги от ее доходов идут на нужды ВСУ.

После поджога подросток скрылся с места происшествия, но правоохранители оперативно его задержали и доставили в отдел полиции, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.