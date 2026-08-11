Умерла звезда сказки "31 июня" Наталья Трубникова

Советская балерина и актриса Наталья Трубникова умерла в Москве на 72-м году жизни. Ее обнаружила соседка в квартире в Тверском районе.

Женщины общались накануне утром, но вечером артистка перестала отвечать на звонки. Тогда соседка зашла к ней и нашла Наталью Трубникову без признаков жизни. Та умерла, сидя на диване. Как отмечает Mash, актриса страдала болезнью Паркинсона.

Напомним, что Наталья Трубникова прославилась благодаря роли принцессы Мелисенты в музыкальной сказке "31 июня". Впоследствии, говорила сама артистка, она превратилась в "актрису кинопроб" — режиссеры не утверждали ее на роли, предполагая, что она скоро уедет за границу.

Артистка была не только актрисой, но и танцовщицей. Она окончила балетмейстерский факультет ГИТИСа, а позже выступала на сцене Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

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