Путин пообщался со студентами и молодыми учеными в Новосибирске

Владимир Путин сегодня с рабочим визитом в Новосибирске. В столицу Сибирского федерального округа глава государства прилетел из Улан-Удэ.

В программе этого дня - обсуждение региональных вопросов и научно-технического развития. Утром президент в сопровождении первых лиц региона посетил Академгородок Новосибирского госуниверситета. В спорткомплексе учебно-научного центра Владимир Путин пообщался с выпускниками физико-математической школы, а затем с абитуриентами одного из ведущих вузов страны.

Позднее президент продолжил общение со студентами Новосибирского университета и молодыми учёными.