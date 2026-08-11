Евгений Поддубный: "Страна должна победить, чтобы избежать уничтожения"

Мы все - родом из детства. Евгений Поддубный провел его в Белгороде. Город - труженик, город Воинской славы. Школа, где начиналось главное в жизни.

"У меня вообще потрясающая школа была. У меня было пять педагогов, которые учили в этой же школе мою маму. И таких нас в классе была половина. В школу приходили фронтовики. И для нас - это были родные люди, потому что это были наши дедушки, наши бабушки. И мы их слушали с открытым ртом, потому что они не врали", - говорит Поддубный.

Именно так, говоря только правду, вот уже 24 года работает Евгений Поддубный. Журналистом решил стать, увидев программу "Международное обозрение". Работал в Южной Осетии во время грузинской агрессии, в Афганистане, Сирии. Но и подумать не мог, что его родной Белгород станет прифронтовым городом.

"В твоём фильме, отличном, кстати, фильме "Время героев", ты говоришь такую фразу: "У меня было такое ощущение, как будто сама жизнь нас готовила к СВО", - говорит Андрей Кондрашов - генеральный директор ТАСС.

"Вообще страну. Господь, жизнь - они подводили к тому, что придётся так тяжело бороться. Ничего страшнее войны, чем специальная военная операция, я не видел. В уровне ожесточённости и в совокупном количестве сил и средств наших и противника. И, конечно, в том, что воюют люди, которые разговаривают на одном языке", - говорит Поддубный.

Евгений Поддубный, получивший тяжелое ранение под Суджей во время вторжения ВСУ в Курскую область, знаком с сотнями участников спецоперации - офицерами и рядовыми. Среди них многие награждены орденами и медалями, удостоены звания героя России. Для нашей страны, по мнению Евгения, это важнейший кадровый потенциал, который надо использовать и поддерживать.

"Это дисциплинированные, ответственные люди, которые умеют командовать и подчиняться. Ещё и обладают качеством, которое, мне кажется, очень сильно России необходимы. И помогать. Помогать, потому что они этого достойны", - говорит он.

К предстоящим выборам "Единая Россия" подготовила программу, которая состоит из двух блоков - цели на ближайшую пятилетку и долгосрочную перспективу. Разделы называются "Благополучие людей" и "Сильная Россия".

"Мне очень хочется, чтобы мои дети жили не в той стране, где очень хорошо жить. Ну, в смысле, достатка много. А чтобы они жили в стране, в которой было очень легко быть счастливым. Это, на самом деле, очень неочевидная разница между качеством жизни, уровнем жизни и вот внутренним ощущением счастья и спокойствия. Ну и, конечно, мы должны победить и не потерять результаты нашей победы", - говорит Поддубный.