В Минобороны раскрыли детали ночного удара по украинскому ВПК

Детали группового удара ВС России по объектам украинского ВПК, нанесенного минувшей ночью, опубликовали в российском Минобороны. Основные цели находились в Киеве и Запорожье.

По данным военного ведомства, в украинской столице поражен терминал компании "Новая почта". В Минобороны пояснили, что это автоматизированный сортировочный комплекс для хранения и распределения товаров двойного назначения. Через терминал проходят, в том числе, компоненты для производства беспилотников, роботизированных комплексов и средств РЭБ.

Кроме того, поражен офисно-складской комплекс "Сан-парк". Это крупный, площадью около 50 тысяч квадратных метров складской центр. Здесь хранилось до 15 тысяч ударных беспилотников, наземных станций управления и комплектующих. В городе Запорожье поражен металлургический комбинат "Запорожсталь", производящий листовой прокат для создания защитных конструкций – в том числе брони для военной техники и пластин для бронежилетов.