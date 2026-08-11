Собянин: Заказчики из ДНР теперь могут проводить закупки на портале поставщиков

О работе портала поставщиков - удобной площадки для закупок города Москвы и регионов рассказал сегодня мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в соцсети.

Теперь возможность проводить сделки с помощью этого сервиса появилась у заказчиков из ДНР. Местные госучреждения могут приобретать товары и услуги у предпринимателей из любого уголка России, а поставщики из Донецкой народной республики работают на портале уже 3 года и заключили за это время сотни контрактов.

Самым большим спросом пользуется компьютерное и оптическое оборудование, а также телекоммуникационные услуги.