Почему Меган Маркл носит туфли на размер больше: секрет герцогини, который стоит взять на вооружение

Меган Маркл частенько выбирает обувь на размер-два больше. Странная привычка герцогини озадачила народ. Это какая-то шутка над окружающими или что она хочет этим сказать?

Учитывая, что Меган систематически носит большую обувь, в этом явно есть скрытый смысл. И действительно, это не ошибка стилиста, а наоборот очень продуманный ход.

Меган часто приходится стоять на каблуках по несколько часов. Это сложно, больно и неудобно. Особенно, когда ноги отекают. Оказывается лодочки на пару размеров больше способны творить чудеса.

Через пару часов в туфлях нога начинает отекать и вот тут-то несколько лишних сантиметров очень помогают. Нога хоть и увеличивается в размере, но не выходит "за борт" лодочек, остается внутри туфли.

"Что делать в самом начале дня? Ноги скользят, когда туфли большие. Тут тоже все очень просто — подложите небольшие силиконовые накладки под носок, тогда нога не будет скользить и вы сможете уверенно ходить даже в больших туфлях. Как только начнете чувствовать дискомфорт — вытащите накладки и все", — советует стилист, работавший с Маркл в то время, когда она жила в Лондоне.

Кстати, этим лайфхаком пользуется не только Меган Маркл, но и многие голивудские звезды, которым приходится часто и долго ходить на высоких каблуках.