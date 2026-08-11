Зеленский решил назначить замом нового главкома ВСУ "дерзкого врага" Сырского

Пост заместителя главкома ВСУ может занять "дерзкий враг" прежнего командующего украинской армией Александра Сырского. Как пишет "Страна.ua", такое кадровое решение рассматривает украинский лидер Владимир Зеленский.

Сергей Собко – сторонник реформирования армии. По крайней мере, таким его представило издание "Бабель". Отмечается, что Собко мог бы усилить позиции Драпатого в руководстве ВСУ, что может стать частью более масштабной перестройки командной вертикали.

Украинские СМИ отмечают, что Собко не раз публично критиковал экс-главкома Александра Сырского. Один из первых серьезных конфликтов между ними произошел еще в 2015 году под Дебальцево. 22 июля Владимир Зеленский официально уволил Александра Сырского с должности главнокомандующего ВСУ, заменив его на Михаила Драпатого.