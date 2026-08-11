Кадры задержания россиян, обслуживавших сим-боксы для Киева

Сотрудники ФСБ задержали в Мордовии группу россиян, обеспечивавших работу сим-боксов.

Установлено, что задержанные работали на Киев – организатор сотрудничал с военной разведкой Украины, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Главарь снабжал других участников серыми сим-картами и сим-боксами.

Возбуждены уголовные дела о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика организованной группой и о госизмене.

В настоящий момент ФСБ проводит сбор доказательств и устанавливает других участников преступной схемы.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт против российских военных в Херсонской области. Задержан россиянин, которого завербовали спецслужбы Украины.