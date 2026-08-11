"Я просто не видел выхода": Брэд Питт признался, что хотел покончить с собой после расставания с Анджелиной Джоли

Брэд Питт и Анджелина Джоли подали на развод еще в 2016 году. Однако лишь в 2024 году им удалось развестись.

Расставание одной из самых красивых пар в мировом шоу-бизнесе сопровождалось скандалом и грязными деталями. Оказалось, что якобы Брэд Питт напился и в самолете учинил дебош, после которого Анджелина Джоли и написала на него заявление. Впоследствии дети отказались от фамилии артиста и прекратили с ним всякое общение.

Настроила ли наследников мать или действительно так сильно провинился отец, до сих пор точно неизвестно. Однако сам Брэд Питт признался, что прошел лечение от алкоголизма (полтора года посещал встречи "анонимных алкоголиков") и курс семейной психотерапии. Кроме того, он добился права встречаться с детьми, но те не торопятся с ним общаться.

В новом интервью для журнала Esquire Брэд Питт признался, что тяжело переживал период после расставания с Анджелиной Джоли и детьми. У него даже закрались мысли о самоубийстве. "У меня никогда не было суицидальных мыслей, за исключением одного короткого периода. И в тот короткий период я просто не видел выхода. Боль была настолько невыносимой", - сообщил голливудский актер.

От страшного шага артиста спас только инстинкт самосохранения. Однако со временем боль утихла, он начал сознавать, что тьма уходит, а жизнь заиграла новыми красками. Сейчас Брэд Питт строит отношения с дизайнером ювелирных украшений Инес де Рамон. Он предпочитает не распространяться о своем романе. В интервью актер лишь пошутил, что "учится" у Инес аккуратно складывать вещи в отельном номере во время отпуска.

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